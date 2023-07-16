В России определились с будущим ЧВК 'Вагнер' – британская разведка

После короткого вооруженного мятежа наемников ЧВК "Вагнер" в России в конце июня российский силовой аппарат начал переговоры с мятежниками. И на днях на поверхность всплыли определенные детали временных договоренностей: пока ЧВК возвращала российскому минобороны оружие и технику, а часть наемников уехала в Беларусь, в связанных с "Вагнером" пабликах начали множиться сообщения о деятельности наемников в Африке.

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Это может свидетельствовать о том, что российские власти склоняются к разрешению "вагнеровцам" сохранить широкое присутствие на Африканском континенте. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

"После мятежа Группы Вагнера 24 июня 2023 года российский силовой аппарат вступил в период путаницы и переговоров. В последние дни начали формироваться временные договоренности по поводу будущего группы", – подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

Так, 12 июля в МО РФ заявили, что "вагнеровцы" вернули около двух тысяч единиц техники, в том числе и танков. А 15 июля определенный контингент ЧВК "Вагнер" прибыл в полевой лагерь на территории Беларуси.

В то же время на связанных с этой структурой ресурсах участились сообщения, сигнализирующие об определенных договоренностях, которых удалось достичь руководству ЧВК "Вагнер" с Кремлем.

"Некоторые группы социальных сетей, связанные с Вагнером, возобновили деятельность, сосредотачиваясь на освещении деятельности группы в Африке. Исходя из последних заявлений российских официальных лиц, государство, вероятно, готово принять стремление Вагнера сохранить свое широкое присутствие на континенте", – дошли до выводу в МО Британии.

Напомним, ранее разведка Британии указала на нюанс с увольнением генерала Попова. В британском оборонном ведомстве констатировали, что это увольнение было обусловлено критикой опального генерала в адрес высшего военного руководства, а не его провалами на должности командующего 58 общевойсковой армией РФ. А это маркер стремительного роста недовольства руководством МО РФ и генштаба со стороны российских офицеров, что вскоре может превратиться для министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова в очень серьезную проблему.