В России опозорились с рекламой контрактной службы: в ролике сняли москвича, который выступал против войны. Фото и видео

В стране-агрессоре России решили в очередной раз прорекламировать контрактную службу в армии оккупантов, но что-то пошло не так. В рекламе в роли таксиста, который якобы меняет профессию и идет в армию, сняли москвича Михаила Морозова. Еще в 2014 году он публично осудил агрессию РФ против Украину.

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Об этом сообщили на одном из российский Telegram-каналов. Там обнародовали скриншот сообщения Морозова в соцсети "Вконтакте" (запрещена в Украине), опубликованный 2 марта 2014 года.

Запись начинается со слов: "Господи, ребятушки, что же вы творите? Россия объявила братоубийственную войну Украине. В связи с агрессией Российский Федерации и объявлением Украине войны нужно сделать следующее...".

Отметим, что кроме Морозова, сыгравшего роль таксиста, в ролике показали также фитнес-тренера и охранника. В видео россиянам попытались вбить в голову, что "быть мужиком" означает идти воевать в оккупационной армии РФ, солдаты которой захватывают и стирают с лица земли украинские города, мародерят и убивают мирных жителей.

"Ты же мужик. Будь им", – говорится в пропагандистском ролике минобороны РФ.

В Telegram-каналах также писали, что фитнес-тренера мог сыграть гражданин Беларуси Максим Шалыпин. Раньше он работал в Витебске, но теперь живет в Москве. В одной из актерских работ он снимался в форме солдат Третьего Рейха.

А роль охранника могла достаться актеру из Москвы Антону Волоснихину. После съемок он опубликовал на своей странице в социальной сети свое фото в военной форме с нашивкой Z.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России власти используют московскую систему видеонаблюдения для сбора информации о призывниках. Военкоматы столицы РФ с помощью слежки могут определять настоящее место проживания граждан, чтобы вручить повестку.

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