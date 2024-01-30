В России 'обвалился' интернет, власти разводят руками: что происходит

В России начались массовые сбои в работе сугубо российского сегмента интернета. Пользователи крупнейших российских сервисов жалуются на проблемы с доступом к ряду сайтов и услуг.

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Как сообщают российские СМИ, не работают "Яндекс", "МегаФон", МТС, "Ростелеком", "Авито", Wildberries и ряд других сервисов.. Также не работают программы крупнейших банков РФ.

На данный момент о сбое официально сообщил только координационный центр доменов RU. Не вдаваясь в детали, там заявили лишь, что работают над устранением проблемы.

Судя по показателям Downradar, нарушения начались примерно в 19:30, и продолжаются сейчас. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана.

Как считают специалисты, сбой в рунете вызван "намеренной поломкой" DNSSEC. Одна из версий: "власти продолжают эксперимент с созданием национального сервиса доменных имен DNS".

Протоколы SEC в системе DNS призваны гарантировать достоверность и целостность данных. Цифровая подпись, которую принято называть DNSSEC, защищает "адресную книгу" DNS от подмены злоумышленниками. То есть основная задача этой подписи – недопущение хакерских атак.

Как сообщили OBOZ.UA, украинские хакеры сломали самый большой из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ - "Планета". В результате уничтожен беспрецедентный массив информации, в частности, наработанные годами уникальные исследования, а также данные, которые использовали минобороны РФ, "Роскосмос" и другие структуры страны-агрессорки.

Также сообщалось о DDoS-атаке на информационные ресурсы Координационного штаба по обращению с военнопленными. Очевидно, это связано с недавним падением самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

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