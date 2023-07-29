В России обеспокоены отношением населения к войне накануне региональных выборов: в ISW рассказали о дискуссиях в Кремле

Власти государства-террориста России, вероятно, все больше обеспокоены отношением российского электората к войне в Украине в преддверии региональных выборов в сентябре 2023 года и президентских выборов в 2024 году. Из-за опасений, что поддержка может ослабнуть, партия "Единая Россия" боится использовать тему войны в Украине в своих предвыборных кампаниях.

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На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). В частности, речь идет об инициативе Минобороны России об увеличении максимального возраста призыва с 27 до 30 лет, которая вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников.

Со ссылкой на источники, в ISW сообщили, что Совет безопасности России призвал администрацию президента не поддерживать такую идею МО из-за опасений, что эта инициатива вызовет негативную реакцию общественности и повлияет на рейтинги одобрения президента России Владимира Путина.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу протолкнул эту инициативу и сохранил поддержку Путина, несмотря на обеспокоенность Совета безопасности. По данным росСМИ, Путин поддержал инициативу Минобороны после того, как выслушал аргументы Шойгу о нехватке солдат в Украине.

При этом представители партии "Единая Россия" боятся использовать войну в Украине в своих предвыборных кампаниях, они намерены освещать и апеллировать к местным проблемам, а не говорить об "СВО".

"Обеспокоенность элементов Кремля и "Единой России" указывает на озабоченность внутренней поддержкой войны и опасения, что воспринимаемая Кремлем электоральная легитимность может ослабнуть на предстоящих выборах – хотя, безусловно, эта потеря поддержки в первую очередь ставит перед "Единой Россией" большую потребность в фальсификации результатов выборов и возможность локальных потерь для других партий "управляемой оппозиции", а не законная угроза ее доминированию в российской политике", – считают в ISW.

Напомним: российская пропаганда обнародовала уровень поддержки Путина на следующих выборах. Около 70% граждан страны-агрессора России поддержат своего диктатора. Им нравится его "правильная политика", выражение "интересов силовиков" и "простых людей". Большинство россиян описали свое отношение к нему якобы как "положительно-нейтральное".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в администрации президента РФ сформулировали предварительные "идеологические установки", с которыми Путин будет участвовать в выборах 2024 года. Его избирательную кампанию планируют построить вокруг "идеологии консерватизма", а сам диктатор будет позиционироваться как "хранитель традиционных ценностей";

– также Россия планирует в сентябре провести на оккупированных территориях Украины выборы в Госдуму и местные псевдоорганы власти. Однако украинцы в оккупации не хотят участвовать в имитации "голосования".