Когда я сказал, что в России нет гражданского общества, выступая на саммите НАТО, это вызвало чудовищную бурю среди людей, которые продолжают, даже живя за границей, в эмиграции, имитировать активность, получать гранты под якобы распространение информации в среде российского гражданского общества. Но нет никакого гражданского общества – есть отдельные смелые люди, которые выходят на одиночные пикеты, садятся в тюрьму. Их единицы, десятки, может быть, сотни. Мы понимаем, что это капля в море.

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Существует очень опасный феномен, которого на Западе, кстати, многие не понимают. Идет не то чтобы повышение уровня поддержки войны, но очевидное привыкание к войне. Режим не испытывает серьезных внутренних проблем на сегодняшний день, на которые все так надеялись. Многие также считали, что любая мобилизация приведет к протестам, но нет – не привела. И это еще раз показывает, что вся эта 20-летняя активность всех этих либеральных правозащитных структур была фикцией, режим использовал их для того, чтобы готовиться к агрессивной войне.

Одна из причин, почему мои предупреждения – а я об этом говорю много лет – не были услышаны на Западе в том, что я был в меньшинстве. Последний политик, находящийся в России, который выступал против войны, против русского империализма – это Борис Немцов. И его убили – ровно потому что власть точно знала, кто ей по-настоящему мешает. Все остальные принимали империалистическую политику Путина как данность, но при этом рассказывали на Западе о том, что Россия движется в сторону эволюции, в сторону демократии – любимым термином тогда была "гибридная демократия в России".

Я много раз сталкивался с ситуацией, когда я пытался объяснить это западным политикам. И все разговоры заканчивались так: "Сейчас у нас какой год? 2019? Когда вы уехали из России? Шесть лет назад? А вот люди, живущие там и, в отличие от вас, продолжающие бороться с Путиным, говорят о том, что все по-другому". И, к сожалению, все пришло к тому, к чему пришло: Путин сумел нейтрализовать любые тенденции на Западе, которые могли бы помочь Украине подготовиться к этому вторжению.