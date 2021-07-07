В России неизвестный захватил отделение банка с заложниками. Фото

В среду, 7 июля, в Тюмени (Россия) неизвестный мужчина захватил заложников в отделении "Сбербанка". Он потребовал деньги, угрожая взрывом.

Как сообщает "Вслух", около 50 человек эвакуировали из жилого дома, где на первом этаже находится отделение банка. Полиция оцепила район, два силовика зашли в помещение финучреждения.

По данным местных правоохранителей, захватчик сказал, что у него в рюкзаке "опасный предмет".

Известно, что отпустить большинство посетителей и сотрудников уговорила начальница отделения, осталась в заложниках она и еще одна сотрудница.

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"Я отвела ребенка в садик, возвращалась домой часов в 9 утра примерно, как раз возле этого отделения Сбербанка. И увидела, как выбегают сотрудники, все перепуганные, взъерошенные. Как я поняла, захвативший отделение, отпустил всех, кроме двух людей. Самого его я не видела", – рассказала местная жительница.

Также появились фото с камер видеонаблюдения, где показан захватчик.

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