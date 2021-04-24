В России неизвестные похитили и жестко пытали координатора штаба Навального. Фото

Координатор штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина заявила, что ее задержали неизвестные мужчины и жестоко пытали.

На своей странице в Twitter она написала, что ее вывезли в неизвестном направлении, заставляли глотать резиновую дубинку и за каждый отказ делали засечки на руке. Женщина также опубликовала соответствующее фото (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

О том, что ее схватили, Середкина написала утром 23 апреля, а сам инцидент произошел в ночь на пятницу: "Меня увозят в неизвестном направлении несколько мужчин. Прошу помощь".

Позднее она добавила, что ее отпустили. "Иду пешком из Широчанки. Меня заставляли глотать резиновую дубинку. На каждый отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много", – подчеркнула Середкина.

Координатор отметила, что провела пол дня в отделении полиции, где давала пояснения.

В комментарии "Открытым медиа" женщина сказала, что к врачу еще не обращалась, потому что хотела просто выспаться после случившегося.

Накануне, 19 апреля, Середкина отмечала, что в ее дверь стучали полицейские, которые не уходили на протяжение нескольких часов. Это произошло после того, как соратники Навального объявили о проведении всероссийского митинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы, 23 апреля объявил о прекращении голодовки.