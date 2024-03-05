В России назвали северное сияние 'голограммой США' для установления нового мирового порядка

В России заявили, что северное сияние, которое наблюдали на днях жители Подмосковья и нескольких других регионов РФ является "голограммой". Создана она якобы путем распыления в атмосфере неких веществ с самолетов.

Об этом заявила депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева в своем Telegram-канале. По версии коммунистки, "специализирующейся" на конспирологических теориях вроде вредоносных излучений вышек мобильной связи, с помощью этого "искусственного" северного сияния некие силы намереваются "установить новый мировой порядок".

Реагируя на объяснение сотрудников Института космических наблюдений РАН о том, что появление северного сияния на широтах Москвы и Петербурга связано с мощной магнитной бурей, депутат-коммунистка назвала его "смешным".

"Северное сияние в Москве и Подмосковье так смешно обосновывают магнитной бурей. Вы вдумайтесь, тысячелетиями магнитные бури были, а Полярного северного сияния в наших регионах не было, а теперь регулярными стали... Истинная причина таких явлений, совершенно не свойственных местностям, на мой взгляд - химтрейлы... Да, да, они тоже не конспирология, не теория заговора, они существуют. Например, на 9 мая именно с помощью этой технологии разгоняют облака, распыляя с самолетов определенные вещества. Во многих странах в открытую по ТВ чиновники признают, СМИ пишут, что да, распыляют, и всех беспокоит, что именно?" – написала Енгалычева.

По ее мнению, то, что ученые не разделяют ее веры в конспирологию, в частности, в вопросе природы такого явления, как северное сияние, является следствием "отрицания". Мол, точно так же "поливали за правду честных людей", выступающих против вакцинации или годами рассказывающих о "чипизации" людей. Сейчас, убеждена российская коммунистка, все эти конспирологические теории являются "доказанным фактом", поскольку о них "пишут госСМИ".

"И с распылениями с самолетов дойдёт обязательно, ведь тысячи людей видят, снимают на фото и видео по всей стране и по всему миру. Следы от определенных самолетов, зачастую идущих транзитом из Китая через нашу страну, не рассеиваются за минуты, а повисают на долгие часы, медленно опускаясь и формируя определенный отражающий слой вокруг земли", – написала Енгалычева.

Она также упомянула о "нескольких версиях" относительно того, "что же над нами распыляют и главное зачем". По версии коммунистки, ключевой является версия о намерениях неких загадочных сил "установить новый мировой порядок".

"Версий несколько. Но на мой взгляд истинной является – проект DARPA под названием "Голубой луч" (технологический эффект с использованием которого хотят установить Новый мировой порядок... Смысл: в использовании голограмм, созданных с помощью специального слоя в атмосфере, который, как полагают, создавался химическими трассами в течение многих лет)... По этой причине, полагаю, мы и стали регулярно видеть совершенно несвойственные нашим регионам Полярные северные сияния", – написала Енгалычева, не вдаваясь в подробности относительно механизма "смены мирового порядка" посредством такого оптического явления как северное сияние.

Некоторые российские СМИ опубликовали версию коммунистки, уточнив, что творцами "голограммы" она считает США и что россияне публиковали кадры с северным сиянием в Ленинградской и Нижегородской областях, в Твери и Волоколамске Московской области в воскресенье, 3 марта.

Напомним, 5 марта 2024 года российские коммунисты обратились в ФСБ и генпрокуратуру РФ с требованием проверить причастность спецслужб Запада к смерти Сталина. В своем обращении представители Коммунистической партии "Коммунисты России" заявили о "многочисленных свидетельствах" того времени о якобы "причастности агентов Запада к отравлению вождя".