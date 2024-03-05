Заговорили об 'агентах влияния': в России решили проверить причастность спецслужб Запада к смерти Сталина

Российские коммунисты озаботились "возможной причастностью к смерти Иосифа Сталина" неких "западных спецслужб". Представители Коммунистической партии "Коммунисты России" направили обращения в ФСБ и генеральную прокуратуру РФ с просьбой "проверить причастность агентов влияния Запада" к возможному отравлению советского диктатора.

Это обращение российские коммунисты направили в годовщину смерти Сталина, 5 марта. Об этом со ссылкой на заявление председателя КПКР Сергея Малинковича пишут пропагандисты "РИА Новости".

""В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", – процитировали пропагандисты госСМИ слова Малинковича.

После обращения в прокуратуру и ФСБ представители КПКР отправились возлагать цветы к бюсту уничтожившего миллионы граждан СССР Сталина у кремлевской стены на Красной площади.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин потребовал найти за рубежом имущество СССР и Российской империи. Об этом идет речь в распоряжении диктатора. Заниматься поисками будет Управление делами президента РФ, а профинансируют их из федерального бюджета РФ.

Найденные на объекты в Москве намереваются "надлежащим образом оформить права" и обеспечить "юридическую защиту этого имущества".