В России назвали новую цель войны против Украины: о 'спасении' Донбасса 'забыли'

В России назвали новую цель войны против Украины. Оказывается, на украинской земле оккупанты борются "с безоглядным расширением США и их курсом на доминирование в мире".

Об этом пропагандистским СМИ РФ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. О "спасении" Донбасса, как ранее о "денацификации" и захвате Киева с последующей "сменой правительства" он уже забыл.

Лавров озвучил еще одну, ранее не звучавшую версию относительно целей "спецоперации" России в Украине. По его словам, РФ вторглась на украинскую землю, уничтожает украинские города и села, пытает и убивает мирных жителей, чтобы "покончить с безоглядным расширением США и их курсом на доминирование в мире".

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"Лавров пояснил, что Вашингтон выстраивает доминирование "с грубейшими нарушениями международного права", по правилам, которые вырабатываются от случая к случаю", – пишут пропагандисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лавров захотел сделать Беларусь гарантом безопасности Украины. В Киеве это предложение нашли, по меньшей мере, "странным" и напомнили, что Беларусь принимает участие в войне против нашего государства на стороне Кремля.

Также сообщалось, что Россия в войне против Украины потеряла 19,5 тыс. человек; уничтожены 154 самолета и 347 артиллерийских систем.