В России нашли мертвым нефтяного магната 90-х, имевшего бизнес с мужем дочери Ельцина

В России продолжаются загадочные смерти среди людей, связанных с нефтегазовой промышленностью государства-агрессора. Накануне, 22 февраля, в бессознательном состоянии в своем подмосковном доме был обнаружен крупный нефтяной олигарх конца 1990-х – начала 2000-х годов Владислав Ровнейко, спасти его не удалось.

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Ранее умерший имел общий бизнес с зятем экс-президента РФ Бориса Ельцина, а также долю в бельгийской нефтетрейдинговой компании. О смерти олигарха сообщило российское пропагандистское издание "Московский комсомолец".

Пропагандисты со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что тело Ровнейко нашли в его подмосковном доме в Одинцовском городском округе.

"59-летнего мужчину обнаружили без сознания около 23.00 в его доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Спасти его не удалось. Криминальный след в смерти Ровнейко не прослеживается", – поспешили уверить пропагандисты.

Они также напомнили краткую биографию загадочно умершего олигарха. Образование он получил в одном из самых престижных российских ВУЗов - Московском государственном институте международных отношений. Получив диплом, устроился в фирму "Союзнефтеэкспорт", какое-то время работал в Бельгии. Там Ровнейко трудился плечом к плечу с нынешним главой внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Как предполагали журналисты "Новой газеты", Ровнейко был разведчиком.

"В 2000 году с Леонидом Дьяченко – на тот момент мужем дочери экс-президента РФ Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко основал компанию Urals Energy N.V. Был также совладельцем бельгийской нефтетрейдинговой компании Nafta (B) N.V. и гендиректором Межрегионального топливного союза", – добавили пропагандисты.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в России при странных обстоятельствах погибла глава управления финобеспечения Минобороны в Западном военном округе. 58-летнюю Марину Янкину нашли мертвой в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки. Документы и личные вещи погибшей найдены на общем балконе этого дома на 16 этаже.

Янкина жила в доме, возле которого было найдено ее тело. В России сразу же заявили, что речь, скорее всего, идет о самоубийстве.

Также сообщалось, что среди российских миллиардеров и топ-менеджеров после начала полномасштабной войны России против Украины смертность значительно повысилась. При этом из жизни большинство из них уходят при весьма странных обстоятельствах. Извесно о гибели за последний год 8 топ-чиновников нефтегазового сектора.

К примеру, прошлой осенью "подвиг" Янкиной повторил председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов – с тем лишь различием, что выпал он из окна своей больничной палаты, а не с общего балкона собственного дома.