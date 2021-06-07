Мне кажется, что Гудкову никто никаких сигналов не дает – это не сигналы. Я бы сказал, что после того, как Путин подписал этот замечательный закон по поводу того, что люди, которые замечены в экстремистской деятельности не могут избираться. Мне кажется, найден замечательный путь для того, чтобы ликвидировать всех.

Я не вижу здесь предупреждения. Зачем предупреждать Гудкова о чем-то, если можно совершив несложные процедуры в отношении его – я не говорю обязательно про тюрьму. Просто он не сможет избираться. То есть, самая главная на самом деле позиция, которая сейчас есть и технология — просто-напросто пересчитать всех и всем дать ярлык, что так или иначе, тем или иным способом, эти люди были замечены в экстремистской деятельности, или помогали экстремистам, или делали какой-то репост. Вот и все, не более того.

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Во всяком случае, мне кажется – я недавно видел Гудкова, так получилось — замечательный симпатичный человек, очень последовательный, напомнил мне чем-то Немцова, хотя надеюсь, что у него такой судьбы не будет, как у Немцова. И отец его замечательный. Два человека, которые могли бы иметь блестящую карьеру, прекрасно сотрудничать с системой и все было бы у них хорошо. Достойные люди.

Но мне кажется, за него взялись. И не мытьем, так катаньем – почему появилась тетя – это было связано с тем, что закон еще не был подписан. Сейчас мы увидим дальнейшие репрессии по поводу Гудкова, но уже в другой струе. Он же вращался и вращается среди оппозиционных политиков? А посмотрите его Фейсбук, Твиттер — там действительно слова поддержки, а может, он 50 рублей еще куда-то перечислял.

В общем, мне кажется, что зачистка идет. И он не особенный какой-то. Он особенный человек, который заложился на политическую деятельность в России и прекрасно понимает новые условия игры. Не знаю, уедет он или нет, но машина работает. Поэтому дальше будет признание его пособником экстремизма – без посадок – зачем, подсаки не нужны. Сейчас вообще стало легче. Потому что подписан самый главный закон: если ты посмотрел в сторону Навального или ФБК*. Или вообще куда-то туда – живи, и все хорошо. Они выкакивали этот закон долго, но наконец, спасительная история появилась.

Теперь не надо никого сажать. Теперь, извините, можно и Навального выпустить. А что ему сидеть? Все, ликвидирована главная опасность – баллотироваться он не может никуда. Поле зачищено.

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