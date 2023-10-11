В России наемник ЧВК 'Вагнер', воевавший против Украины, изнасиловал двух несовершеннолетних

Наемник частной военной компании "Вагнер", который воевал против Украины, вернулся в Россию и изнасиловал двух несовершеннолетних девушек. Одной из потерпевших удалось убежать, и она обратилась за помощью к прохожим.

В результате 29-летний насильник был задержан. Об этом сообщают российские СМИ.

Пропагандисты утверждают, что боевик ЧВК "Вагнер" недавно вернулся из Украины и уже попадал в криминальные сводки. По возвращению в РФ террорист ограбил подростка.

В случае с изнасилованием российские силовики выяснили, что преступление вагнеровец совершил 9 октября. На улице наемник познакомился с двумя несовершеннолетними девушками и пригласил их к себе домой. Там он совершил преступление сексуального характера.

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По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарьи Буяновой, одной из потерпевших удалось сбежать и обратиться за помощью. На место преступления была вызвана полиция. В результате насильника задержали.

Напомним, в российском Новосибирске мужчина с шевроном ЧВК "Вагнер" изнасиловал двух школьниц. Перед этим он угрожал их взорвать.

Ранее сообщалось, что российский оккупант, который вернулся с войны против Украины, изнасиловал 10-летнюю падчерицу. Мать пострадавшего ребенка пожаловалась, что ее сожитель после возвращения с войны начал проявлять агрессию к членам семьи.

К слову, в одном из перехваченных разговоров оккупант рассказал, как его сослуживцы изнасиловали 15-летнюю девочку в одном из населенных пунктов Украины. Военное преступление было совершено в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, после деоккупации Изюма в Харьковской области было найдено тело изнасилованной девочки. Также полицейские обнаружили парня, которому российские оккупанты перед казнью отрезали половые органы.

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