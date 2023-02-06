В России начался первый суд над участником войны против Украины: по возвращении с фронта он расстрелял знакомого. Фото

В России началось судебное разбирательство первого уголовного дела, фигурантом которого проходит участник войны против Украины. Оккупант родом из Удмуртии Сергей Батуев через месяц возвращения с фронта расстрелял в своем гараже знакомого, затем задушил и спрятал его тело в лесу.

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Захватчик совершил убийство с особой жестокостью – дважды выстрелил в глаза знакомому, а тело планировал скормить свиньям. Об этом сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Он заметил, что и убийца, и его жертва ранее воевали в Чечне. Расследователь опубликовал ссылку на личную страницу Батуева в соцсети, а также его фото.

Также Комахидзе предположил, что это только начало, и далее подобных историй с участием захватчиков, почувствовавших безнаказанность на войне в Украине, после чего вернувшихся домой, в России будет больше.

"Ну что, россияне, вы готовы к возвращению ваших "героев"? Те, кого не уничтожат ВСУ, будут убивать вас", – "оптимистично" предупредил Комахидзе.

Напомним: ранее в России самоликвидировался оккупант Михаил Цикало из Оренбургской области, воевавший против Украины – и умудрившийся вернуться домой целым и невредимым. Однако карма догнала захватчика и на российской территории: он погиб в своей воинской части в Нижегородской области от взрыва газовой горелки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России семья одного из ликвидированных в Украине оккупантов устроила между собой разборки из-за выплат, которые в стране-агрессоре обещают за гибель мужчины на войне. Так, мать уничтоженного защитниками Украины россиянина, решила судиться с его женой, которая получила "гробовые" и квартиру;

– в Киевской области будет проходить суд над 20-летним гражданином России, совершившим военные преступления на территории одного из временно захваченных сел региона. Вместе с сообщниками он избивал мирных жителей, а также совершил сексуальное насилие над местной медсестрой.

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