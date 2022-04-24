В России начали писать доносы на призывников, которые отказываются воевать в Украине. Фотофакт

Военный комиссар в Уфе написал донос на призывника, который высказался против "спецоперации", а по факту – войны в Украине. Молодой человек указал, что это "противоречит его убеждениям совести".

Об этом сообщили в Telegram "Движение сознательных отказчиков", опубликовав заявление военкома. Он потребовал привлечь указанного гражданина к ответственности, так как тот "дискредитирует Вооруженные Силы РФ, а также решение президента Владимира Путина о проведении специальной операции в Украине".

Видео дня

При этом участковый не усмотрел в действиях призывника состава административного правонарушения.

Напомним: ранее появилась информация, что деморализированные огромными потерями, понесенными в противостоянии с ВСУ под Марьинкой, оккупанты массово отказываются идти в бой. Они потребовали у руководства вернуть их всех в Россию. Катализатором стало то, что с одного из боев из 120 завербованных в ОРДЛО оккупантов вернулись всего трое. Это привело к тому, что россияне начали требовать их отправить домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга) отказались от дальнейшего участия в "спецоперации". Эта бригада уже выполняла преступные приказы кремлевского диктатора в Украине и понесла огромные потери.