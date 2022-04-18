Больше сотни бойцов печенгской бригады взбунтовались и отказались воевать против Украины, - журналист

Более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга) отказались от дальнейшего участия в "спецоперации". Эта бригада уже выполняла преступные приказы кремлевского диктатора в Украине и понесла огромные потери.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Роман Цымбалюк. Испытав "теплый прием" украинцев после начала полномасштабного вторжения, оккупанты снова возвращаться на войну не захотели.

"Личный состав 200 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых заданий во время проведения "специальной военной операции" на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Более 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшего участия в "специальной военной операции", – написал Цымбалюк.

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По его словам, российских оккупантов отправили из полевого лагеря на территории Белгородской области домой в Печенгу (Мурманская область).

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 20 300 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц боевой техники, в том числе более 770 танков, более 300 самолетов и вертолетов.

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