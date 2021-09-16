В России начали блокировать Google Docs: СМИ назвали вероятную причину

Российские интернет-операторы начали системную работу по блокировки приложения Google Docs. Вероятней всего, что причина кроется в публикации списков "Умного голосования", внедренного командой российского оппозиционера Алексея Навального, накануне выборов в Государственную Думу.

Об этом сообщили на Telegram-канале Roskomsvoboda. Абоненты операторов МТС, "Мегафон" и "Ростелеком" не могут воспользоваться услугами, переходя по ссылке во встроенное приложение поисковика Google.

"После того, как Леонид Волков (руководитель штаба Навального, – ред) опубликовал кандидатов в google docs, похоже начались тестирования блокировки сервиса в Питере. Провайдер теле2, блокируют по SNI", – указано в сообщении.

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Напомним, что с пятницы, 17 сентября, в России будут проходить выборы депутатов в Госдуму. Оппозиционер Алексей Навальный, который, к слову, сейчас отбывает срок в тюрьме по сфальсифицированным обвинениям, в 2018 году запустил проект "Умное голосование". Смысл стратегии заключается в снижении результатов партии власти "Единая Россия" и административных кандидатов на муниципальных, региональных и федеральных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОРДЛО массово выдают российские паспорта накануне выборов в Госдуму РФ. Жителей временно оккупированных территорий намерены централизовано вывезти на избирательные участки.