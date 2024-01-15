В России на фоне войны против Украины выросло количество алкозависимых: среди причин указывают 'геополитическое противостояние'

За последние два года в России существенно выросло количество алкоголиков. Только в 2022 году диагноз "алкогольная зависимость" поставили 54,2 тысячи россиянам.

Видео дня

Кроме того, почти у 13 тыс. граждан страны-террориста РФ выявили алкогольный психоз. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

Официальные данные гласят, что до 2021 года в России в течение 10 лет снижалось число людей, которым ставили диагноз "алкогольная зависимость" или "алкогольный психоз". Примечательно, что росстат опубликовал данные только за 2022 год, но за 2023 год информации о количестве алкоголиков в РФ нет.

Пропагандистские СМИ встревожились из-за увеличения количества алкоголиков в стране и решили узнать у экспертов, с чем связано рост количества пациентов с алкогольной зависимостью. В РФ выдали, что одной из причин алкоголизма среди россиян является "усиление геополитических противостояний". Еще одной причиной стали социально-экономические потрясения.

Также известно, что после полномасштабного вторжения России в Украину российские чиновники стали гораздо чаще и значительно больше пить алкоголь. Осенью 2022 года источники, близкие к администрации диктатора РФ пожаловались, что Владимира Путина тревожит состояние "некоторых людей из его ближнего круга".

Напомним, жена российского захватчика пожаловалась на пьянство личного состава армии страны-агрессора. По ее словам, российские военные на фронте "пьют как с*ки".

Ранее сообщалось, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину чиновники, политики и представители так называемой элиты страны-агрессора стали больше пить. Российские госслужащие начали еще больше заливать стресс алкоголем примерно с марта 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!