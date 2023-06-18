Путинские чиновники напиваются, чтобы справиться со стрессом из-за войны – The Telegraph

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину чиновники, политики и представители так называемой элиты страны-агрессора стали больше пить. Российские госслужащие начали еще больше заливать стресс алкоголем примерно с марта 2023 года.

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Это произошло на фоне того, как Украина начала анонсировать свое масштабное контрнаступления для освобождениях всех захваченных Россией территорий, а Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина. Ою этом пишет издание The Telegraph с ссылкой на материал одного из российских изданий.

По данным источников авторов статьи, российские чиновники стали все чаще приходить на официальные встречи пьяными, а в течении дня пьют коньяк, водку и вино.

"Раньше не все начинали свой день со стакана водки, но теперь я знаю гораздо больше людей, которые это делают. Для некоторых стакан превратился в бутылку", – сказал один из собеседников.

Как отмечается, некоторые кремлевские чиновники стали "напиваться, как в последний раз".

"Губернаторы пропускают совещания, юзают запрещенные вещества. Совещания срывают, бухими на мероприятиях ходят. Гости из Москвы в регионах раньше брезговали напиваться, а сейчас — как в последний раз", – цитируют журналисты слова источника.

Среди чиновников, пристрастившихся к алкоголю, – губернатор одного из регионов в Центральном федеральном округе РФ, имени которого не раскрывают. По словам источника, он и ранее "был любителем выпить", но сейчас пьет каждый день, начиная с обеда.

"Был любителем выпить и ранее, но в последнее время совсем вразнос пошел. Начинается день либо с его поисков, либо с попытки разбудить его звонками. Есть даже специальный человек для поисков", – утверждает источник издания.

По его словам, после формального присутствия на рабочих совещаниях в первой половине дня, где губернатор только "держит лицо" главу региона ждет обед с алкоголем, "и с этого момента он уже не просыхает".

Не смотря на то, что пристрастие чиновников к алкоголю — проявление общероссийского тренда, с марта 2023 года российские элиты начали пить больше и перешли на крепкий алкоголь.

На застолье, "даже которое с дамами", теперь обязательно покупают "значительное количество бутылок коньяка, водки и виски". И самое страшное — даже женщины начали пить, не стесняясь, самые высокопоставленные", – сказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за многомесячных запоев сняли с должности губернатора Смоленской области Алексея Островского. Чиновники в РФ начали злоупотреблять алкоголем от отчаяния из-за проигрыша своей армии на войне в Украине.

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