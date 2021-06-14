В России на АЗС прогремела серия взрывов, поднялся столб огня и дыма. Фото и видео

В российском Новосибирские днем 14 июня прогремела серия взрывов на автозаправочной станции в Октябрьском районе – там подорвались резервуары с жидким топливом. В результате возник сильный пожар, в инциденте пострадали шесть человек.

Площадь возгорания охватила более 800 кв. метров. По сообщениям ряда Telegram-каналов, правоохранители перекрыли часть улиц, а пожарные ликвидировали ЧП по повышенному рангу сложности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца)

По словам очевидцев, взрывы были слышны на расстоянии в несколько километров, а клубы черного дыма видны из разных районов города.

Известно, что травмы получили двое сотрудников МЧС и четверо гражданских. Среди пострадавших есть один ребенок.

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Пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс служба ГУ МЧС России по Новосибирской области добавил, что взрывы и пожар возникли на станции, в частности на газовом топливе, расположенной на Гусинобродском шоссе, 60.

В 18:04 местного времени (14:04 по московскому) пожарно-спасательные подразделения МЧС выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции. Через семь минут первые пожарные расчеты были на месте, там наблюдалось плотное задымление, происходили хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом. Группировку по тушению пожара увеличили.

В экстренных службах сообщили о шести пострадавших: четверо из них персонал станции и двое пожарных, которые вели борьбу с огнем. При этом информацию о ребенке в ведомстве не подтвердили.

"Мужчины, один тяжелый, остальные – средней тяжести, плюс пятый пострадавший легкий", – сказала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

Спасатели подчеркнули, что площадь пожара выросла с 500 до 800 кв. м. Номер его сложности был повышен со второго до третьего.

"Недалеко от АЗС, где произошел пожар, находятся жилые дома. Но сейчас угрозы им нет. Хотя пожар может распространиться на склад рядом. Принимаются меры по недопущению перехода огня", – пояснили в экстренной службе.

Гусинобродское шоссе было перекрыто от въезда в ТЦ "Дружба" до улицы Доватора. Автомобилистам советовали искать альтернативные пути объезда. Также правоохранители перекрыли трамвайные пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня пожар вспыхнул в COVID-реанимации Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани (Россия). В результате ЧП три человека погибли – "тяжелые" пациенты на ИВЛ, восемь пострадали и были госпитализированы.