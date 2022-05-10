В России на 9 мая очередной военкомат забросали 'коктейлями Молотова'. Видео

В понедельник, 9 мая, когда в России отмечали День победы, в Подмосковье продолжился флешмоб с поджогами военкоматов. В этот раз "коктейлями Молотова" забросали комиссариат в Балашихе.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Baza". Отмечается, что инцидент произошел около 20:00 на улице Евстафьева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах, которые были опубликованы в канале "Ищи своих", видно, что парень бросил в здание по меньшей мере шесть бутылок с зажигательной смесью. После этого начался пожар.

Видео дня

Возгорание при помощи огнетушителя смог самостоятельно ликвидировать охранник военкомата. Метателя "коктейлей Молотова" не задержали.

"За последние дни это уже третья попытка поджога военкомата. Предыдущие были более результативны", – пишут в сети.

Напомним, что в России продолжаются атаки на военные комиссариаты. Накануне 9 мая коктейлями Молотова забросали военкомат в городе Череповец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Нижневартовск коктейлями Молотова забросали здание военного комиссариата. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.