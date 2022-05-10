newspaper

В России на 9 мая очередной военкомат забросали "коктейлями Молотова". Видео

София Закревская
Новости России
1 минута
123
В России на 9 мая очередной военкомат забросали 'коктейлями Молотова'. Видео

В понедельник, 9 мая, когда в России отмечали День победы, в Подмосковье продолжился флешмоб с поджогами военкоматов. В этот раз "коктейлями Молотова" забросали комиссариат в Балашихе.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Baza". Отмечается, что инцидент произошел около 20:00 на улице Евстафьева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах, которые были опубликованы в канале "Ищи своих", видно, что парень бросил в здание по меньшей мере шесть бутылок с зажигательной смесью. После этого начался пожар.

Метатель бросил в военккомат по меньшей мере 6 бутылок.
Видео дня

Возгорание при помощи огнетушителя смог самостоятельно ликвидировать охранник военкомата. Метателя "коктейлей Молотова" не задержали.

"За последние дни это уже третья попытка поджога военкомата. Предыдущие были более результативны", – пишут в сети.

Начался пожар.

Напомним, что в России продолжаются атаки на военные комиссариаты. Накануне 9 мая коктейлями Молотова забросали военкомат в городе Череповец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Нижневартовск коктейлями Молотова забросали здание военного комиссариата. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.