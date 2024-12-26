В России мужчина врезался в здание военного комиссариата, а затем поджег авто: власти нашли 'украинский след'. Фото

Вечером 25 декабря в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области мужчина протаранил автомобилем здание военного комиссариата. После этого он поджег транспортное средство.

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Российские чиновники уже обнаружили в содеянном "украинский след". Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Мэр города Алексей Соколов заявил, что здание военкомата протаранил мужчина, который стал "жертвой украинских мошенников". Также чиновник заявил, что мужчину задержали и он дал показания правоохранительным органам.

Кроме того, городской голова предупредил местных жителей, что их могут "кинуть" на деньги и вместо вознаграждения за выполнение полученных инструкций они получат 20 лет тюрьмы.

По версии российских силовиков, мужчина действовал по указанию неустановленных лиц, с которыми общался по телефону. В свою очередь кремлевские пропагандисты заявили, что в период с 13 по 24 декабря россияне устроили не менее 50 поджогов банков, полицейских машин, почтовых отделений и других объектов "под влиянием телефонных мошенников".

Подобные инциденты произошли в том числе в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае.

Напомним, поджоги в России продолжаются уже неделю. Причем только в Ленинградской области за это время сообщили о 14 подобных случаях. Во многих из них россияне использовали петарды и фейерверки.

Ранее сообщалось, что взрыв в районе города Ульяновск 14 декабря разрушил железнодорожное полотно. Повреждение железной дороги неподалеку от Ульяновского моторного завода нарушило военную логистику оккупационной армии РФ.