В России мужчина устроил взрыв в отделении полиции и убил трех человек. Фото

Вооруженный мужчина совершил нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области РФ. После этого он убил трех человек в селении Каменка.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Бушующий мир" и Baza. Неизвестный мужчина с автоматическим оружием и полностью одетый в военную форму и бронежилет подъехал на автомобиле "Нива" к зданию ОМВД в Лисках, после чего открыл огонь.

Через некоторое время он проник внутрь здания и привел там в действие взрывное устройство. По предварительным данным, при взрыве никто не погиб.

Согласно одной информации, в результате нападения пострадал дежурный при входе в отдел, согласно другой – раненых нет.

Видео дня

Преступник скрылся, а после появился в Каменке, где убил женщину и двух детей.

Полицейские считают, что сейчас мужчина может скрываться в направлении Белгородской области, но точного понимания его маршрута у них нет.

В повышенную боевую готовность приведены все отделы и посты полиции в ближайших областях. Усилили даже отделы полиции в Москве. Сотрудникам выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство с боевым оружием. То же касается и патрульных на улицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Киселевск (Кемеровская область России) нашли убитыми двух 10-летних девочек Настю Феслер и Ульяну Дегтярь, которые пропали днем ранее. Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве школьниц.

Подозреваемого зовут Виктор Пестерников, ему 41 год, в 2019-м вышел из тюрьмы, где провел 10 лет. За решеткой он оказался за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Мужчина показал правоохранителям место преступления и где спрятал тела.