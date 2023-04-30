В Москве уже истерика из-за украинских беспилотников: мерещатся даже среди звезд

В России настолько напуганы возможностью атак украинских бесплотников, что россиянам повсюду мерещатся дроны. На днях московская полиция получила сразу два звонка от жительниц Москвы, сообщивших, что они заметили в небе беспилотники.

Видео дня

Когда по месту вызовов прибыли наряды, оказалось, что за "украинские дроны" москвички приняли загоревшиеся в небе звезды. Об этом пишут российские СМИ.

Вечером 28 апреля московская полиция получила звонки сразу от двух жительниц российской столицы с сообщениями о замеченных ими в небе над Москвой "украинских дронов".

В юго-восточной части города "две москвички заметили в небе светящиеся точки, которые напоминали беспилотники. С разницей в пять минут они обратились в полицию, рассказав об увиденных ими дронах".

На место был отправлен полицейский патруль, который обнаружил, что беспилотники москвичкам просто померещились: "из-за темноты в столичном небе сильно засияли звезды", – пояснил один из московских сайтов.

Вместо вручения грамот за "бдительность" заявительницам пришлось писать объяснительные.

Напомним, ранним утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Российские оккупанты сразу же обвинили во всем Украину и заговорили об атаке беспилотников.

Площадь пожара в Казачьей бухте составила около 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен наивысший, 4-й класс сложности.

По словам очевидцев, пожару предшествовала мощная "бавовна", взрыв был такой силы, что в квартирах севастопольцев задрожали окна.

Позже оккупанты уверили, что в ходе взрыва и пожара якобы никто не пострадал и что потеря резервуаров вместе с содержимым не приведет к дефициту топлива на крымских заправках.

По данным Генштаба ВСУ, уничтожены 10 резервуаров общей вместимостью в 40 тысяч тонн нефтепродуктов.