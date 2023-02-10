В России мать и вдова ликвидированного в Украине оккупанта судятся за машину: ''гробовые'' уже разделили. Видео

В стране-агрессоре России родственники очередного ликвидированного в Украине оккупанта устроили скандал из-за денег. Россиянина отправили в чужую страну терроризировать местных жителей и захватывать территории, за что его и уничтожили, а его матери и супруге оказалось за это мало денежной компенсации и они решили делить его имущество.

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О курьезной ситуации в Чувашской Республике рассказали местные каналы в Telegram. Оккупанта по имени Кирилл ликвидировали еще 9 марта 2022 года, после чего его родственники устроили войну друг с другом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мать и жена захватчика так "скучают" по своему "герою", что решили поделить его автомобиль.

Как оказалось, супруга оккупанта получила за его гибель в Украине 6 млн 700 тысяч рублей, так же, как и его мать, но решила еще отсудить и машину.

"Эта машина куплена в браке, я не спорю, но должны быть какие-то человеческие качества в людях", – заявила мать захватчика.

На видео также показали, как женщина приехала на могилу к сыну и попросила погибшего оккупанта о "помощи".

"Как это плохо, что мы судимся с Юлей...Я не знаю, что делать... Ей не хватило тех, денег, что она получила за тебя, Кирилл. Ей еще машина нужна твоя! Кирилл, помоги мне, пожалуйста, помоги!" – сказала она.

Россиянка также рассказала, что ее невестка, не хочет давать деньги на памятник мужу.

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