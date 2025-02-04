Москва вливает колоссальные средства в свою оборонную промышленность, делая это и официально, и тайком. Однако коррупция "сжигает" эти усилия, а промышленность не в силах выполнить оборонные заказы. Об этом пишет СЕРА.

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Не так давно экономисты Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев и Дмитрий Некрасов выпустили доклад, в котором утверждают, что при текущих военных расходах у российской экономики хватит запаса прочности, чтобы выдерживать войну как минимум несколько лет. По их словам, такие последствия войны и санкций, как высокая инфляция и деградация производства, заявят о себе спустя годы, тогда как в настоящем моменте не представляют угрозы для экономики.

Однако данные, которые приводит в своей рассылке бывший финансист Morgan Stanley и Bank of America Крейг Кеннеди, не так радужны для Кремля.

Эксперт отмечает, что Кремль создал параллельную теневую систему финансирования войны против Украины за счет льготного кредитования. Это позволило достичь резкого увеличения корпоративных заимствований в 71%, или до 19,4% ВВП уже с середины 2022 года – больше, чем общие доходы от нефти и газа и расходы оборонного бюджета за период с осени 2022-го по осень 2024 года.

До 250 млрд долларов из этой суммы пошло на финансирование связанных с войной и часто некредитоспособных предприятий, что стало основным триггером инфляции. По мнению Кеннеди, вскоре правительству придется брать на себя обязательства по спасению закредитованных предприятий, которые в общей сложности могут "съесть" до половины всего бюджета. После этого Кремль не сможет финансировать перевооружение армии, если только Запад не смягчит санкции. Данная информация во многом объясняет, каким образом Москве удается все эти годы финансировать войну. Кроме этого, большинство оборонных предприятий стало работать в три смены, а некоторые и вовсе перешли на круглосуточный режим работы и трудятся даже в праздничные дни.

Однако даже с учетом всех этих усилий производство военной продукции идет не так успешно, как планировалось. Еще в позапрошлом году независимые журналисты опубликовали данные о том, оборонные заводы в России все чаще стали срывать поставки из-за нехватки комплектующих, коррупции и других проблем.

По состоянию на сентябрь 2023 года, минимум 419 руководителей цехов и заводов не справились с задачами Минобороны РФ и были оштрафованы. Журналисты подчеркивают, что учли только апелляции сотрудников на решения ФАС, тогда как настоящее количество срывов заказов может быть намного больше. К примеру, "Конструкторское бюро приборостроения" производит почти все высокоточное оружие для фронта. За два месяца до войны завод представил новую разработку – управляемую ракету для беспилотников Х-БПЛА. Там обещали поставить боеприпасы к апрелю 2022 года, но по состоянию на конец 2023 года они так и не появились на вооружении.

Главной причиной срывов поставок журналисты называют нехватку западных комплектующих, кадровый голос и коррупцию. Ее масштабны стали примерно понятны, когда при новом министре обороны Андрее Белоусове начались масштабные чистки в ведомстве. Тогда колоссальные хищения были выявлены в сферах тылового обеспечения армии, строительства и даже утилизации вышедшего из оборота оружия. Так, в конце прошлого года военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-начальника службы утилизации главного автобронетанкового управления Минобороны РФ полковника Ильи Тимофеева.

Главный "военный утилизатор" обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и в вымогательстве взятки. Интересно, что близкий к Кремлю подрядчик Минобороны РФ Алексей Золотарев, непосредственно ответственный за утилизацию оружия, не просто заработал миллиарды на этом бизнесе в России, но и приобрел роскошную виллу на Лазурном берегу во Франции, а также паспорта Мальты для себя и своей семьи. Именно его компания "Транслом" получает от Минобороны лом черных и цветных металлов вне любых конкурсных процедур.

В то время, пока бывший партнер Золотарева находится под следствием, сам он пребывает на свободе, и даже не попал под европейские санкции. Пример бизнесмена – лишь один из немногих сигналов о том, что хищения в военном ведомстве будут продолжаться.

Еще летом прошлого года в отчете британской разведки отмечалось, что чистки вряд ли приведут к искоренению коррупции в Минобороны, поскольку она "является эндемичной в российской оборонной промышленности, и ее терпят в определенных пределах и до тех пор, пока вовлеченные в нее лица пользуются необходимым уровнем политического покровительства".Такого же мнения придерживаются и независимые российские эксперты, полагающие, что без коррупции вся система власти в стране существовать не может. Также обозреватели отмечают, что с годами Белоусов создаст собственный клан, объединяющий другие влиятельные группы в Кремле, и все они будут претендовать на распределение коррупционных потоков, а значит, воровство продолжится. В то же время финансирование войны как из бюджета, так и путем скрытых схем, невозможно будет поддерживать бесконечно без серьезного удара по благосостоянию россиян.