В России изъят из школьной программы 'высосанный из пальца' 'Архипелаг ГУЛАГ' Солженицына

В государственной думе РФ продолжают ужесточать цензуру и намерены запретить "неправильные" книги в школьной программе. В частности, "единоросы" выдали, что из программ нужно убрать "не прошедшие испытания временем книги".

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Речь идет, в том числе, об "Архипелаге ГУЛАГ" Александра Солженицына. Об этом сообщает пропагандистские издание ТАСС.

По словам первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" в госдуме Дмитрия Вяткина, в течение года страна-агрессор внесет "необходимые" изменения в школьную программу по литературе. Он заявил, что ряд произведений советских авторов вернутся в школьную программу. Среди них "Молодая гвардия" Александра Фадеева и "Горячий снег" Юрия Бондарева. В то же время литературные произведения, которые описывают репрессии в СССР и преступления советской власти хотят скрыть от школьников.

Вяткин заявил, что РФ, которая развязала кровавую неспровоцированную войну и совершающая тысячи преступлений, намерена "восстановить историческую справедливость". Так, с помощью советских произведений в подрастающих россиянах хотят "воспитывать чувство патриотизма и сохранять историческую память". В качестве примера произведения, которое должно быть исключено из школьной программы, Вяткин назвал "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына.

Стоит отметить, что в "Архипелаге ГУЛАГ" Солженицын описывал истории людей, работающих в лагерях СССР и осуждённых на пребывание в них. Автор отмечает, что работники попадают в лагеря через училища МВД, призываются через военкоматы, осуждённые попадали в лагеря через аресты. Солженицын описывал репрессии в СССР в период с 1918 по 1956 годы

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чья страна убивает украинцев и бомбит мирные города, цинично сравнил западные страны с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом он соврал, что якобы против России развязали войну.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал готовность информационного пространства к цензуре относительно фигур, которые сочувствуют проукраинской стороне в войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Киева сдали на макулатуру 48 тыс. книг на русском языке. Вырученные средства пойдут на покупку автомобиля для Вооруженных сил Украины.

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