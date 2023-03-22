В России из-за санкций возник дефицит трупов для опытов: медики вынуждены ездить за границу

Страна-агрессор Россия оказалась не в состоянии обеспечить себя даже трупами, на которых ученые могли бы проводить исследования. В РФ возник дефицит кадаверов для отработки новых навыков из-за санкций, введенных против государства за нападение на Украину.

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О "трупной голоде" в России сообщили российские пропагандистские издания. Кадаверы – это тела погибших людей, на которых отрабатывают медицинские манипуляции.

Как пишут россияне, студенты медицинских университетов или колледжей еще могут использовать для учебы формалиновые трупы. Однако практикующим врачам кроме манекенов нужно использовать кадаверов.

В России всегда не хватало отечественных кадаверов, до начала войны в Украине поставки осуществлялись из США. Когда против РФ ввели санкции, поставки в эту страну прекратились.

Как отмечается, найти новых поставщиков не удалось, а у преподавателей кадавер-курсов постепенно закончился материал. Теперь российские врачи вынуждены ездить в Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан, чтобы посещать курсы там.

Ранее сообщалось, что в России возник исторический дефицит бюджета – около 23 млрд долларов в январе. Тогда российские чиновники сослались на высокие бюджетные расходы (в первом месяце этого года они составили 41,9 млрд долларов). В феврале расходы сократились до 34,7 млрд долларов.А месячный дефицит бюджета уменьшился до 10,5 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ начинает испытывать дефицит боеприпасов и оружия, потому ищет союзников среди стран Ближнего Востока и Африки. С целью договориться о военной помощи Москва направляет специальные делегации.