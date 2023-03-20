У Путина заканчиваются деньги: что произошло с бюджетом РФ

В России возник исторический дефицит бюджета – около 23 млрд долларов в январе. Тогда российские чиновники сослались на высокие бюджетные расходы (в первом месяце этого года они составили 41,9 млрд долларов). В феврале расходы сократились до 34,7 млрд долларов. А месячный дефицит бюджета уменьшился до 10,5 млрд долларов.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В феврале ситуация действительно улучшилась, однако в целом бюджетный кризис в РФ продолжается. В конце февраля ввели эмбарго против российских нефтепродуктов, поэтому главным остается вопрос, какими будут цифры в марте. Если Россия понесет дополнительные потери, есть вероятность, что резервы агрессора могут кардинально сократится уже в этом году.

Главные цифры бюджета РФ за январь – февраль:

расходы взлетели в 1,5 раза и составили 5,7 трлн руб. (75,3 млрд долларов);

доходы сократились на 25% и составили 3,2 трлн руб. (42,2 млрд долларов);

нефтегазовые доходы составили 947 млрд руб. (12,5 млрд долларов), что на 46% меньше прошлогодних;

дефицит составил 2,58 трлн руб. (34 млрд долларов).

Такими темпами уже в марте Россия полностью исчерпает весь плановый дефицит. Затем придется использовать резервы (Фонд национального благосостояния). Всего за февраль он уменьшился на 8 млрд долларов (составляет $147,24 млрд).

Плохая новость для нас: резервов России хватит на то, чтобы продолжать свою войну. Позитивный сценарий: бюджетный кризис усугубится в результате эмбарго на нефтепродукты, цены на нефть продолжат снижаться и у России закончатся ликвидные резервы уже во второй половине этого года.

Но у агрессора все еще останется возможность девальвировать рубль, запустить печатный станок и продолжать платить своим военным. В то же время остальные россияне столкнутся со стремительной инфляцией.

Как ранее писал OBOZREVATEL, нефтегазовые доходы РФ в январе упали на 45% (до $6 млрд). Вместе с тем рекордно вырос дефицит государственного бюджета.

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