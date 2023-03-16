"Направили свои делегации": в ГУР назвали страны, с которыми РФ хочет договориться о поставках оружия

РФ начинает испытывать дефицит боеприпасов и оружия, потому ищет союзников среди стран Ближнего Востока и Африки. С целью договориться о военной помощи Москва направляет специальные делегации.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона. "Мы точно знаем, что активно они работают с Ираном. Да, действительно ведутся переговоры с Мьянмой, со странами африканского континента, Ближнего Востока", – сказал он.

По словам Скибицкого, оккупанты направили соответствующие делегации, "чтобы получить для себя как можно больше боеприпасов и другого вооружения".

При этом главным союзником страны-агрессора остается Иран, который поставляет РФ боеприпасы и беспилотники. На поставку баллистических ракет Тегеран пока не дает согласия. Взамен он ждет от Москвы новейшего вооружения, технологий атомной энергетики и ракетных программ.

Что касается Сирии, представитель ГУР отметил, что режим Башара Асада сейчас зависим от РФ, поскольку на его территории находится российский контингент.

"Что может дать Сирия взамен? Было много информации, что это могут быть сирийские наемники в большом количестве. На сегодняшний день пребывания тысяч сирийцев на территории временно оккупированных районов нашего государства мы не замечаем", – сказал Скибицкий.

Он добавил, что Москва забирает у Сирии оружие, которое ранее предоставила.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В США заявили, что Иран поддерживает войну РФ против Украины уже несколько месяцев. В ноябре Тегеран передал России артиллерийские и танковые снаряды, та в ответ пообещала истребители.

– По данным ГУР, Иран поставляет России "шахеды", но медлит с ракетами, поскольку опасается последствий.

– В сотрудничестве с РФ Иран планирует запустить в космос два спутника в декабре 2023 года.

– 12 марта Иран объявил о заключении контракта с Россией на поставку истребителей Су-35.