В России из-за проблем перенесли спуск атомного крейсера

Алексей Титофф Новости России 20:02, 7.04.2021 Обновлено: 20:07, 7.04.2021

В России на 2023 год перенесли спуск на воду тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов".

Как сообщает ТАСС, сейчас корабль проходит ремонт с модернизацией и сроки его сдачи задерживаются.

"Из-за проблем с поставщиками передача крейсера "Адмирал Нахимов" флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год", – сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Отмечается, что ранее сообщалось, что "Адмирал Нахимов" должен быть передан флоту в 2022 году. Предполагалось, что он выйдет на испытания в 2021 году, однако их перенесли. Добавим, что корабль находился в ремонте с 1999 года, но основные работы начались только в 2013 году.

По заверению российских военных, атомный крейсер должен стать самым мощным надводным кораблем ВМФ России.

Напомним, что в России намерены оснастить атомный крейсер "Адмирал Нахимов" новыми пусковыми установками, которые будут нести различные типы ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, шесть российских атомных крейсеров и подлодок попали под утиль, несмотря на запланированную ранее модернизацию.

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