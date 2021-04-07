У Росії через проблеми перенесли спуск атомного крейсера

У Росії на 2023 рік перенесли спуск на воду важкого атомного ракетного крейсера проєекту 11442М (шифр "Орлан") "Адмірал Нахімов".

Як повідомляє ТАСС, зараз корабель проходить ремонт із модернізацією, і терміни його здачі затримуються.

"Через проблеми з постачальниками передачу крейсера "Адмірал Нахімов" флоту перенесено в кращому разі на 2023 рік", – повідомило джерело в оборонно-промисловому комплексі РФ.

Зазначається, що раніше повідомлялося, що "Адмірала Нахімова" мали передати флоту в 2022 році. Передбачалося, що він вийде на випробування в 2021 році, проте їх перенесли. Додамо, що корабель був на ремонті з 1999 року, але основні роботи почалися лише в 2013 році.

За запевненням російських військових, атомний крейсер повинен стати найпотужнішим надводним кораблем ВМФ Росії.

Нагадаємо, що в Росії мають намір оснастити атомний крейсер "Адмірал Нахімов" новими пусковими установками, які будуть нести різні типи ракет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шість російських атомних крейсерів і підводних човнів потрапили під утиль, незважаючи на заплановану раніше модернізацію.