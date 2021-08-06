В России из-за масштабных лесных пожаров отменили рейсы самолетов, дымом затянуло все вокруг. Фото и видео

В России из-за масштабных лесных пожаров в республике Якутия отменили рейсы самолетов. Едкий дым затянул все вокруг местного аэропорта.

Соответствующие фото и видео опубликовали очевидцы инцидента в сети. Известно, что путешественники не смогли улететь в Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Якутск и Москву, пишут РИА Новости (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, самолеты из Багатая, Магадана и Якутска не смогли приземлиться в аэропорту города Мирный. Дым от лесных пожаров также накрыл поселок Еруда в Красноярском крае России.

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Пожар охватил более миллиона гектаров леса. Огонь тушат с помощью ранцевых огнетушителей, спецтехники и авиации. Однако ситуацию усложняет то, что у пожара верховой характер горения, пишет 360tv.ru. В МЧС России объяснили, что он работает как огненный шторм, а искры от огня разлетаются на 300-400 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции не прекратились лесные пожары. Первое возгорание произошло более недели назад и за это время огонь сжег землю и изменил пейзажи.