В России из тюрем 'пропали' 17 тыс. заключенных во время войны против Украины - СМИ

В России во время войны против Украины из тюрем "пропали" 17 тысяч заключенных. Это произошло на фоне вербовки заключенных в ряды боевиков ЧВК "Вагнер".

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Об этом сообщает издание "Медиазона", ссылаясь на данные управлений ФСИН. "Только для 35 регионов данных оказалось достаточно, чтобы оценить изменение количества заключенных за последний год. Суммарно к началу 2023 года в этих регионах стало на 17 тысяч заключенных меньше", – говорится в сообщении.

Больше всего заключенных исчезло в Самарской области – в начале 2022 года в колониях содержались 10,2 тысячи человек, а в начале 2023-го их стало всего 7,5 тысяч. Также в ТОПе Челябинская область, Кировская область и Татарстан.

Рассказы заключенных из некоторых колониях подтверждают данные ФСИН. Так, один из заключенных из тульской колонии рассказал, что там на фронт завербовали около тысячи человек. А "Медиазона" установила, что к 2023 году из статистики колоний этого региона действительно исчезли 875 человек.

При этом в нескольких регионах цифры, опубликованные ФСИН, не сходятся с рассказами заключенных. К примеру, в Красноярском крае зарегистрировали пропажу 54 человек, хотя об активности вербовщиков в этом регионе рассказывали сразу несколько источников.

Стоит отметить, что в течение нескольких месяцев Россия в войне с Украиной использовала террористическую ЧВК "Вагнер", чтобы укрепить свои формирования на фронте с помощью заключенных, набираемых по тюрьмам владельцем компании Евгением Пригожином. Однако теперь их начало вербовать на войну минобороны страны-агрессора.

В частную военную компанию "Вагнер" для участия в войне против Украины завербовали 50 тысяч российских заключенных. На данный момент участие в боевых действиях принимают всего 10 тысяч.

Страна-агрессор Россия настолько истощила ресурсы своих войск, что начала отправлять на войну с Украиной всех подряд, в том числе наркоманов.

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