В России идет "охота на ведьм", Путин ищет предателя среди силовиков, – Жданов
Планы Кремля о маленькой победоносной войне провалились. И сейчас Путин занят поисками виновных в поражениях.
В частности, в Кремле подозревают, что кто-то мог слить разработанный план военной операции. Таким мнением в эфире 24 канала поделился военный эксперт Олег Жданов.
"Сейчас Путин ищет предателя, ищет того, кто слил план военной операции. Причем есть такое мнение, что не украли там какой-то цифровой файл, не перехватили разговоры, нет. Кто-то лично передал копии документов западным разведкам. Сейчас Путин это понял. Пожалуй, сейчас наиболее активная "охота на ведьм" – они ищут, кто же слил", – заявил Олег Жданов.
Эксперт также отметил, что среди российских силовиков всегда были люди, готовые слить информацию для того, чтобы отстранить Путина от власти.
"Они же понимают, что чем дальше в лес – тем сложнее контактировать с Западом, где у них деньги и недвижимость. Сейчас все это летит в бездну и неизвестно, как потом решать вопрос возврата или размораживания счетов", – сказал Жданов.
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