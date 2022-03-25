У Шойгу и Костюкова внезапно возникли большие проблемы со здоровьем: министр обороны РФ потерял сознание, – Аваков

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком ухудшении состояния здоровья сразу двух представителей высшего военного руководства РФ. Проблемы с сердцем возникли у министра обороны Сергея Шойгу и у начальника ГУ ГШ ВС РФ Игоря Костюкова.

Шойгу даже терял сознание. Об этом со ссылкой на собственные источники Аваков написал в своем телеграм-канале.

"Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ - Шойгу и Игоря Костюкова - нач ГУ ГШ ВС РФ. Примечателен факт, что симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания", - отметил Аваков.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России из эфиров телеканалов "исчезли" Шойгу и Герасимов, представители спецслужб и глава Центробанка. Минимум с 11 марта министр обороны РФ не появлялся на публике, что спровоцировало множество слухов о состоянии его здоровья.

Накануне, 24 марта, в Кремле попытались опровергнуть эти слухи - и показали короткий ролик с якобы участвующим в совещании с Путиным министром обороны государства-агрессора. Однако внимательные пользователи разоблачили фейк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!