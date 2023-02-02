В Волгограде перед приездом Путина появились ''потемкинские деревни'', выловили бездомных собак и исключили интернет. Фото

В Волгограде перед приездом российского диктатора Владимира Путина появились "потемкинские деревни" в местах, где должен был проезжать президентский кортеж, а также выловили беспризорных собак. Кроме того, в городе отключили интернет, а панораму "Сталинградская битва" превратили в режимный объект.

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О беспрецедентных мерах подготовки в Волгограде к визиту российского "царя" рассказали местные паблики. В сети также обнародовали соответствующие фотографии.

Готовясь к приезду Путина, городские чиновники установили баннеры в Центральном районе Волгограда, спрятав ими разрушенные дома, казармы и кривые ограждения. Такие "потемкинские деревни" выросли там, где должен был проезжать глава государства.

"Потемкинские деревни" – это давняя традиция российской империи. Впервые камуфляжные села были выстроены по указанию графа Потемкина вдоль маршрута Екатерины II во время поездки в 1787 году в Украину.

С тех пор на России неоднократно прикрывали разными камуфляжами нищету и разруху, чтобы они не испортили вид очередному "царю".

Также жители города заметили, что на улицах стало меньше бродячих собак. Правда, только в местах проведения массовых мероприятий. Эти зоны очистили от бездомных к этому времени. Говорят, что после празднования собачки вернутся.

А сами волгоградцы сегодня остались без связи. Они жалуются на отсутствие мобильного интернета и не слишком качественное телефонное соединение.

Туристам, приехавшим в Волгоград посмотреть на торжества, полицейские не разрешили пройти в музей-панорамы "Сталинградская битва", заявив, что это – режимный объект.

Так же закрыли и "Мамаев курган". Правда, простым смертным позволили пройти туда пройти после того, как Путин возложил там цветы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волгограде из-за визита Путина установили памятник Сталину.