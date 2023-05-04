В России грузовик, перевозивший танковые снаряды, столкнулся с бензовозом

На трассе в Нижегородской области России грузовик, который перевозил танковые снаряды, столкнулся с бензовозом. Водитель фуры не справился с управлением.

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О происшествии сообщили российские СМИ. Отмечается, что в результате ДТП ящики с боеприпасами выпали на дорогу, при этом якобы обошлось без разлива топлива и никто не пострадал.

На кадрах с места событий видно, что деревянный ящик, в котором находились боеприпасы, разбился вдребезги. Опасный груз просто лежал посреди дороги.

Напомним: ранее Telegram-канал "Досье Шпиона" сообщил, что Россия испытывает большие трудности с обеспечением своих оккупационных войск в Украине боеприпасами. Пополнять запасы боекомплекта противнику очень непросто, так как они постоянно истощаются. Для этого россиянам приходится восстанавливать старые снаряды со складов, которые еще подлежат ремонту.

Из-за этого возникает ряд проблем, так как качество отремонтированных снарядов часто остается неудовлетворительным. К примеру, они детонируют раньше времени или не детонируют вовсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Times сообщило, что ВС как России, так и Украины столкнулись с нехваткой боеприпасов, заявляют западные журналисты. Однако у Украины нет другого выбора, как начать большое весеннее или летнее наступление.

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