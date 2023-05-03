Восстанавливают списанные неликвиды: стало известно, как армия РФ пополняет запасы боекомплекта

Страна-агрессор Россия испытывает большие трудности с обеспечением своих оккупационных войск в Украине боеприпасами. Пополнять запасы боекомплекта противнику очень непросто, так как они постоянно истощаются. Для этого россиянам приходится восстанавливать старые снаряды со складов, которые еще подлежат ремонту.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб. По данным его источников, на данный момент основное снабжение "второй армии мира" боеприпасами происходит именно таким путем.

"Ремонт необходим ввиду неправильных условий хранения, что привело к массовой порче боеприпасов", – сказано в сообщении.

Из-за этого возникает ряд проблем, так как качество отремонтированных снарядов часто остается неудовлетворительным. К примеру, они детонируют раньше времени или не детонируют вовсе.

Автор канала рассказал, что недавно произошел случай преждевременной детонации отремонтированного 152-миллиметрового боеприпаса для гаубицы Д-20. Прогремел взрыв, двое военнослужащих артиллерийского расчета погибли, а еще трое были ранены. Саму гаубицу буквально разорвало на части в результате детонации снаряда.

Одновременно с восстановлением старых боеприпасов россияне активно используют остатки снарядов с артиллерийских складов, которые оказались не бесконечными. Известно, что самая тяжелая ситуация у армии РФ с наличием снарядов к САУ 2С1 "Гвоздика", пушкам 2С5 "Гиацинт-С" и гаубицам Д-30.

Отметим, что российские оккупанты очень недовольны нехваткой снарядов. Для недопущения распространения волнений был запущен слух о том, что производство боеприпасов в РФ якобы идет полным ходом. Военным страны-агрессора пообещали, что к середине лета 2023 года все ограничения на использование боеприпасов якобы снимут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об увеличении темпов производства оружия и техники для использования в войне против Украины. А на жалобы оккупантов он ответил, сказав, что армия РФ получила достаточное количество боеприпасов для нанесения огневого поражения ВСУ.

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