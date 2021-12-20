В России вступает в силу национальный стандарт о срочном захоронении трупов в военное и мирное время. Он определяет порядок обустройства братских могил.

Стандарт касается массовых захоронений людей и животных, погибших в ходе или вследствие военных действий или чрезвычайных ситуаций мирного времени. Организацией могил поручено заниматься региональным властям, для чего выделяются средства и создаются специальные команды.

Нормативный акт предусматривает три вида захоронений: в земле, кремация с последующим захоронением праха и предание воде. Власти должны заранее оценить объем работ, создать необходимые запасы гробов, мешков, извести, спецодежды и топлива для транспорта. Примечательно, что новые правила вступают в силу 1 февраля 2022 года. Эта дата называется западными спецслужбами в качестве возможной даты вторжения в Украину.

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