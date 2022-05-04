В России генерал наградил сына-танкиста за 'освобождение Черниговской области'

Пропагандистский телеканал России "Звезда" с милитаристским уклоном опубликовал репортаж, в котором некий генерал-полковник Александр Лапин награждает своего сына-танкиста. Абсурдность ситуации в том, что отпрыск российского военачальника возглавлял наступление на Черниговское и Сумское направление, а медаль вручена за "удачную денацификацию" регионов.

Репортаж опубликован на сайтовой версии телеканала. Пропагандисты неоднократно были замечены за тем, что клепают ролики наперед, и в этот раз тоже не исключение.

На момент, когда Лапин вешал сыну на грудь медаль за "освобождение Чернигова", российские войска с большим энтузиазмом отступали от центральных регионов Украины. Они просто технически не "вывозили" отпор, который им оказали Вооруженные Силы нашей страны.

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"Поздравляю от всей души, за стойкость, мужество и отвагу. Поздравляю", – говорит генерал-полковник.

"Служу России", – еле слышно отвечает мужчина, как две капли воды похож на награждающего.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, оккупанты притащили на войну в Украину старые агитки еще с времен войны в Чечне. Один их таких агитационных снарядов упал в Черниговской области.