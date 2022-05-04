Солдаты РФ насилуют украинцев, полагаясь на приказы Путина, – Денисова

Путин наказал своим нацистам уничтожить всю Украину. Поэтому оккупанты, пользуясь безнаказанностью, совершают страшные зверства на территории нашей страны, в том числе изнасилование людей, независимо от их возраста или пола.

О преступлениях российских фашистов в Украине рассказала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в интервью швейцарскому изданию Blick. Она назвала подобные действия врага очевидным геноцидом.

Денисова ответила на вопрос журналиста о причине того, что российские оккупанты систематически насилуют украинских женщин.

"Суть в том, что они хотят лишить женщин возможности или желания снова иметь детей. Это очевидный геноцид. Солдаты полагаются на приказы Путина уничтожить всю страну", – отметила Денисова.

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Омбудсмен рассказала о жестоких изнасилованиях украинцев оккупантами, с жертвами которых она контактирует.

"Например, есть 17-летняя девушка, которую три дня насиловали вместе с матерью и 15-летней сестрой. Когда умерли ее мать и сестра, ей пришлось находиться возле их трупов еще четыре дня, прежде чем ее спасли украинские военные. Другую 25- летнюю девушку, которая пыталась защитить свою 19-летнюю сестру, оккупанты заставили наблюдать, как они насилуют ее сестру", – рассказала Уполномоченная по правам человека.

Денисова также сказала, что российские фашисты насилуют не только женщин, но и мужчин и детей.

"Мать была привязана к стулу, когда над ее 11-летним сыном издевались в течение 10 часов. 45-летний мужчина, вышедший из своего укрытия за водой, также попал в руки российских извергов. Его пытали и насиловали", – рассказала омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Денисовой, с начала полномасштабного вторжения оккупанты незаконно вывезли на территорию России около 1 млн граждан Украины. Из них 182 тысяч – это дети и подростки.