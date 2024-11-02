В России еще четырех журналистов признали 'иноагентами': что о них известно

Министерство юстиции России добавило в список "иностранных агентов" четырех журналистов и писателей. Среди них региональные журналисты Алексей Серегин и Анна Зуева, освещавшие мобилизацию и потери российских военных в Украине.

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Об этом сообщает Радио Свобода. Так, Анна Зуева - журналистка из Бурятии, которая сотрудничала с независимыми изданиями и является активисткой фонда "Свободная Бурятия".

Журналистка покинула Россию после начала мобилизации. В Фейсбуке Зуева отметила, что ее внесли в список после серии интервью с пленными из Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.

Алексей Серегин, журналист из Марий Эл, недавно был задержан за публикацию информации о российских военных, погибших в Украине.

"Иностранным агентом" также признали журналиста, писателя и сценариста Александра Архангельского. Он был автором программы "Писатели у микрофона" на Радио Свобода, вел передачи на канале "Россия", работал заместителем главного редактора газеты "Известия". Архангельский является лауреатом правительственной премии России и кавалером ордена Дружбы, являлся членом Совета по культуре при президенте РФ и преподавал на факультете медиакоммуникаций в Высшей школе экономики. Он покинул этот пост в апреле 2023 года, выступив против войны с Украиной. В 2024 году его упоминали среди сотрудников Центра российских исследований Тель-Авивского университета.

В список "иноагентов" также попал Александр Горбачев, получивший известность как музыкальный журналист в 2000-х и являющийся автором нескольких книг. Ранее он работал в журнале "Афиша" и являлся его главным редактором. В настоящее время Горбачев возглавляет проект StraightForward, поддерживающий издание документальной литературы о России за рубежом.

Российские власти могут предоставить статус "иноагента" любому, кто, по их мнению, находится под "иностранным влиянием", однако это понятие в законе определено очень размыто.

Предоставление статуса "иноагента" требует, в частности, ежеквартальной отчетности о движении средств на личных счетах и обязательной маркировки всех публичных сообщений. Ошибки в отчетности или отсутствие маркировки могут привести к наказанию вплоть до заключения.

С конца 2022 г. "иноагентам" запрещено преподавать в государственных учреждениях, проводить публичные мероприятия, служить по контракту в армии, быть членами избирательных комиссий и выступать наблюдателями.

Как сообщал OBOZ.UA, в России так отчаянно пытаются пополнить ряды собственной армии, что не замечают, насколько смешны иногда такие потуги. Так, пропагандисты регионального ТВ в Чувашии решили снять "рекламный" сюжет об осеннем призыве на срочную службу.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении еще одному российскому пропагандисту. Уроженец Кропивницкого Владислав Гулевич после начала российской агрессии в 2014 году сбежал в Москву, откуда вел подрывную деятельность против Украины.

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