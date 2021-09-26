В России экс-наемник 'ДНР' похитил двух детей на глазах у их отца, угрожая оружием. Видео

В поселке Путятино Московской области отчим похитил двух детей 6 и 7 лет, которые по решению суда были изъяты у их матери и проживали с отцом. Ранее он воевал на Донбассе на стороне террористов "ДНР" и, будучи вооружен, угрожал стрельбой отцу и родной тете мальчиков.

Об этом сообщил Telegram-канал Readovka, ссылаясь на информацию от тети Марины Леоновой. Ее брат Сергей Иванив пытался освободить детей из машины неадекватного отчима, тогда последний просто нажал на газ и провез отчаявшегося мужчину на капоте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мальчики были переданы отцу весной этого года по той причине, что их мать Наталья и ее новый муж Андрей Беляев постоянно пили алкоголь и жестоко обращались с детьми. Однако для этой парочки единственный доход – это пенсия, которую государство выплачивает на двух детей с инвалидностью", – пояснила женщина.

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В воскресенье, 26 сентября, Беляевы подъехали к дому Сергея Иванива для встречи с детьми. Посадили мальчишек в автомобиль под предлогом, что покажут кота, на что их отец отреагировал замечанием. Тогда Беляев схватил пистолет и начал угрожать, что начнет стрелять.

Сергей Иванив пытался остановить злоумышленника, тогда отчим сбил его и провез на капоте около 10 метров. Потом он вышел из автомобиля и нанес несчастному отцу удар по голове рукояткой оружия.

"Он не раз избивал моего брата, использовал для этой цели даже биту. Беляев говорит, что он воевал и контуженый, а значит ему ничто не грозит", — причитает Марина Леонова.

На вопиющий инцидент отреагировал украинский журналист Денис Казанский. На своем Telegram-канале он указал, что подобные ситуации – результат безграмотной российской политики в отношении разрешений на ношение огнестрельного оружия.

"Когда вооружаешь отребье и внушаешь ему мысль, что можно безнаказанно убивать людей – будь готов к тому, что однажды этот бумеранг вернётся", – указано в сообщении.

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