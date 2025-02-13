В России двух украинцев приговорили к 23 годам тюрьмы по делу о минировании опор ЛЭП возле АЭС. Фото

В российском Санкт-Петербурге так называемый "первый западный окружной военный суд" приговорил двух граждан Украины к 23 годам лишения свободы каждого. Украинцы обвиняются в намерении минирования и подрыве опор ЛЭП возле Ленинградской и Калининской АЭС.

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Об этом сообщила пресс-секретарь петербургских судов Дарья Лебедева. Она назвала осужденных по имени – это Александр Майструк и Эдуард Усатенко, – и отметила, что осужденные пять лет проведут в тюрьме, а оставшийся срок будут в колонии строгого режима.

Также "суд" обязал обоих украинцев заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

Как отмечено в приговоре, Майструк и Усатенко 78 и 74 года рождения соответственно, "планировали совершение теракта и диверсии группой лиц". Также их обвинили в "прохождении обучения диверсионной и террористической деятельности, контрабанде, незаконной перевозке и хранении взрывчатки".

Как утверждали российские прокуроры, ссылаясь на ФСБ, эти украинцы якобы входили в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, и накануне "дня Победы" собирались взорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных станций.

Таким образом группа "планировала добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб" стране-агрессору.

Более того, Майструку и Уссатенко якобы удалось взорвать одну и заменить четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить взрывчатку под семь опор Калининской АЭС.

Интересно, что суд обязал украинцев заплатить чуть меньше миллиона рублей, хотя, как утверждали прокуроры, ущерб от действий Майструка и Усатенко оценен в 11 миллионов.

Еще один фигурант дела – гражданин России и Украины Юрий Кищак (так называемое "следствие" считает, что он действовал совместно с Майструком и Усатенко), которому удалось бежать в Бельгию. Российские власти объявили его в розыск.

Напомним, что ранее в России на восемь лет лишения свободы осудили 26-летнюю украинку Ирину Навальную из Мариуполя. Выбивавшие из "подсудимого" признания русские обвинили ее в якобы подготовке теракта.

Как сообщал OBOZ.UA, российская судебная система во времена кремлевского диктатора Владимира Путина демонстрирует рекордное количество обвинительных приговоров, что значительно превышает даже показатели сталинского СССР. Причем современная Россия опережает сталинский период более чем в 20 раз по доле обвинительных приговоров в судах, а военные трибуналы начала 1940-х годов отставали более чем в 30 раз.

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