В России ''добровольцам'', которых бросают на войну против Украины, выдали ржавые автоматы. Фото

В России "добровольцам", которые собираются на войну в Украину, продолжают выдавать ржавые и практически непригодные для использования автоматы. Это может свидетельствовать о значительном дефиците стрелкового оружия у страны-агрессора.

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Об этом сообщил российский Telegram-канал "Сеятель ветра", позиционирующий себя как антивоенный. Там опубликовали фото автоматов, полученных "добровольцами" из отряда "БАРС", – они практически гнилые.

Авторы канала напомнили, что все россияне, которые пойдут на войну во все последующие волны мобилизации, получат именно такое оружие.

"Поэтому все военкоры, призывающие выгнать на фронт еще миллион людей, на самом деле просто хотят раздать российским мужикам такие гнилушки и убить их об украинские позиции", – констатировали в сообщении.

Напомним: ранее ржавые автоматы выдали мобилизованным россиянам в Адыгее. Оружие высмеяли даже сами солдаты. Шутя, некоторые российские воины даже предложили отправить видео ВСУ – чтобы "боялись". В то же время "мобики" признали, что им и самим страшно брать такое оружие в руки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мобилизованным на войну против Украины крымчанам российские оккупанты выдали оружие и экипировку, непригодные для использования. В частности, речь идет о ржавых винтовках и касках из позапрошлого века;

– на уничтоженных позициях врага бойцы ВСУ нашли автомат, скрученный проволокой. Однако даже попытка "модернизации" оружия проволокой не оставила врагам никаких шансов.

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