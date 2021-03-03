В России члены партии Путина возложили цветы к могиле союзников нацистов. Фото

В городе Орск (Россия) активисты "Молодой гвардии Единой России" возложили цветы на могилу военнопленных из Венгрии – страны, которая во Второй мировой войне выступала на стороне нацистской Германии.

Об этом сообщило издание "Подъем" в Telegram. Фотоотчет возложения, который изначально опубликовали на странице "Молодой гвардии" в "ВКонтакте", был удален.

Руководитель областной организации Михаил Кузнецов признал, что активисты совершили ошибку. Однако он попытался оправдать их, заявив, что в этом виноват комитет по делам молодежи администрации Орска.

По словам Кузнецова, в городской администрации был составлен четкий список адресов, куда было необходимо возложить цветы в ходе акции "Защити память героев".

"Он предоставил ребятам чёткие адреса возложения: в их числе было и захоронение венгерских военнопленных. Ошибка наших активистов – в невнимательности, приношу свои искренние извинения", – сказал Кузнецов.

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