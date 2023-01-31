'Это было необходимо': в Кремле попытались обосновать целесообразность войны против Украины

В Кремле заявили, что уверены в "правильности" решения президента РФ Владимира Путина о начале войны против Украины. Вторгнуться на территорию соседнего суверенного государства Россию якобы вынудила необходимость "спасения проживающих на Донбассе людей".

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Об этом российским пропагандистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также завел старую песню о "милитаризации Украины" и "подготовке Киева к силовому решению конфликта" с созданными РФ квазигосударствами в оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

В Кремле изо всех сил пытаются убедить россиян и весь мир в "правильности" военной агрессии против Украины и в "высоких устремлениях" государства-оккупанта. Очередное заявление Пескова на сей счет активно ретранслируют российские пропагандисты.

"Безусловно, мы внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине, и мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины, мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами пытаться решить проблему Донбасса", – сказал Песков.

Он не обошел вниманием и новую басню о том, что весь мир "ополчился" против России и всячески пытался ее обмануть. Песков заявил, что якобы слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, предшественника Эммануэля Макрона на посту президента Франции Франсуа Олланда и пятого президента Украины Петра Порошенко "подтверждают, что Минские договоренности были лишь камуфляжем для того, чтобы подготовить Украину к силовому решению конфликта" на востоке страны.

А Россия, мол, разрушает Украину, чтобы "спасти людей Донбасса".

"Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале СВО для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе", – заявил Песков.

Он также отметил, что РФ якобы "не предлагала помощь Донбассу" до начала своего полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее Песков признал, что указ Путина о "частичной" мобилизации в РФ продолжает действовать, хотя ранее уверял, что это не так и отдельное распоряжение кремлевского диктатора для прекращения мобилизации якобы не требуется.

Представитель Кремля попытался оправдаться, заявив, что документ якобы предусматривает и "другие мероприятия", включая выполнение закрытого пункта указа, который связан с количеством мобилизуемых. Спикер Путина добавил, что призыв осуществлялся до достижения установленной численности, которая для россиян остается загадкой.