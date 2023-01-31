В Минобороны РФ выдали новый фейк о ВИЧ-экспериментах в Украине: в сети подняли на смех ''перл''. Видео

В России продолжают неутомимо генерировать фейки об Украине. В этот раз там придумали "эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией", которые якобы проводили США над украинскими военными.

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Соответствующее заявление выдал представитель российского минобороны, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, который ранее сообщал о "боевых насекомых и птиц". В сети новое "откровение" подняли на смех.

Во время брифинга Кирилов заявил, что специалисты из США в течение нескольких лет якобы проводили ВИЧ-эксперименты над украинскими военнослужащими.

"Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года. Обратите внимание, что в качестве целевых групп выступают не только "пациенты с высокой степенью риска заражения" - осужденные или наркоманы, но и представители Вооруженных сил Украины", - сказал представитель МО РФ.

Однако, заявили в Минобороны страны агрессора, они, мол, смогли "остановить реализацию военно-биологических программ Вашингтона" в Украине посредством "активных действий".

Также Кириллов заявил, что из-за действий российского Минобороны США пришлось перенести "незавершенные исследования" из Украины в страны Центральной Азии и Восточной Европы, параллельно "наращивая сотрудничество" с Африкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, в том числе Кенией, Сингапуром, Таиландом.

"ВИЧ-эксперименты", порожденные воспаленным сознанием представителей военно-политического руководства РФ спровоцировали шквал насмешек в сети.

"США проводят эксперименты с ВИЧ на украинских военных, заявили в дурдоме российском минобороны. Американские специалисты якобы с 2019 года "экспериментировали" на военных ВСУ, а также наркоманах и заключённых, говорит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. "Боевые комары" и птицы, якобы заражающие опасными инфекциями, похоже, вышли из моды", – иронизируют авторы Telegram-канала ВЕХА Харьков.

В сети также напомнили представителям минобороны РФ, что эксперименты, "проводимые США в Украине" по какой-то необъяснимой причине ударили по государству-агрессору.

"В МО РФ заявили, что с 2019г в Украине американцы проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией. Тестировали биол. оружие на обычных людях, заключённых и военнослужащих ВСУ Но почему Россия по итогам 2021г вошла в 5 стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, опередив Украину?" - интересуется пользователь Twitter Серж Высоцкий.

В комментариях пользователи не сдерживались.

"Да это на вас, бл*ть, судя по всему, проводились биоэксперементы, мутанты", "Еще осталось одно. Рассказать для всех, что Ленина тоже СПИДом американцы отравили", "Многие бежали из плена", "Очевидно, подлая атака удалась", - пишут комментаторы.

Кто-то отметил, что под анализом "документов, касающихся военно-биологической деятельности США" в российском МО подразумевают пересказ заголовков "желтой прессы".

"Там если приглядеться, то за так называемые документы и доказательства этот обнюхавшийся кокса полудурок выдает заголовки сми из Индии и Испании. Теперь доказательства - это заголовки из газет", – пишет один из наблюдательных пользователей.

"Почему они все яицеголовые?", "Мне кажется после всего озвученного у Штатов просто не остается права игнорировать все обвинения и не начать реальную озвученную деятельность", "Корми р*сню "это повидлом" нон- стоп 24/7", "Потому что Е*наторий(росия) - самая пид*ристическая страна в мире", "Потом зараженных украинцев внедрили в Россию. Вот поэтому у нас высокая скорость распространения ВИЧ." Такой лютый ответ ты получишь от МА (министерства агрессии) России", - пишут люди.

Как подметил пользователь Twitter Анатолий DUST, именно Кириллову поручают озвучивать самые "секретные инсайды", которые генерирует российское оборонное ведомство. В свое время он отличился откровением о "биологическом оружии" Украины - зараженных насекомых и птицах, которые должны атаковать россиян.

"Начальник войск РХБЗ Минобороны РФ генерал Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на территории Украины. Именно так о себе напомнил шойговский военный клоун, ранее утверждавший про заражение в Украине насекомых и птиц для последующей атаки на Россиию", - написал пользователь.

"США экспериментируют с ВИЧ в Украине, а сам ВИЧ экспериментирует с Россией", - добавил красок один из комментаторов.

Напомним, ранее в сети подняли на смех фейк об уничтожении танков Abrams. Российские пропагандисты заявили, что "вагнеровцы" якобы уничтожили на Донбассе этот современный американский танк, появление которых в Украине прогнозируется к концу 2023 года. Подкрепили заявление "фотодоказательством": снимком подбитого в Ираке танка, сделанным ровно 20 лет назад. При этом "российских патриотов" нисколько не обескуражил тот факт, что на фото вместо снега отчетливо виден песок.