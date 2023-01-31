В России анонсировали обращение Путина к Федеральному собранию за несколько дней до 24 февраля

Приближается годовщина признания Россией "независимости Л/ДНР" и полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. В преддверии этих дат российский диктатор планирует обратиться к парламенту РФ – Федеральному собранию.

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Об этом написали несколько российских пропагандистских СМИ, ссылаясь на источник в Госдуме РФ. Он сказал, что послание Путина может состояться в 20-х числах февраля.

Предварительно известно, что речь идет про 20 либо 21 число следующего месяца.

Напомним: эксперты Института изучения войны считают, что Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новое большое наступление на Украину. Скорее всего, российская армия уже в феврале или марте попытается пойти на прорыв в Луганской или Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Газета The New York Times пишет, что Путин заменил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина на начальника российского генштаба Валерия Герасимова для того, чтобы устранить беспорядок в армии России. От нового командования диктатор требует проведения "гипернаступления" на Украину.

– По мнению Вloomberg, Путин готовит новое наступление на Украину, несмотря на колоссальные потери. Прогнозируется, что эскалация начнется в феврале или марте.

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